Беляев Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1887 ст.
Дата смерти21.04.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1887 ст.
Отец: Беляев Николай Яковлевич
Мать: Беляева Мария Петровна
Василий, родился 14 (крещён 15) марта 1887 года. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7386. Л. 190 об.-191; Д. 7438. Л. 74 об.-75);
Крещение
15.03.1887 ст.
Восприемником при крещении был казённый крестьянин дер. Кекура Филипп Петров Васильев.
Похороны
23.04.1888
Похоронен 23 апреля 1888 года на приходском кладбище.
Смерть
21.04.1888 ст.
Василий умер 21 апреля 1888 года в возрасте одного года «от простуды»