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Беляев Василий Николаевич

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Место рождения

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

14.03.1887 ст.

Дата смерти

21.04.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1887 ст.

Отец: Беляев Николай Яковлевич

Мать: Беляева Мария Петровна

Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Василий, родился 14 (крещён 15) марта 1887 года. Основание: МКАУ ВУЦА (Ф. 364. Оп. 1. Д. 7386. Л. 190 об.-191; Д. 7438. Л. 74 об.-75);
Крещение
15.03.1887 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Восприемником при крещении был казённый крестьянин дер. Кекура Филипп Петров Васильев.
Похороны
23.04.1888
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Похоронен 23 апреля 1888 года на приходском кладбище.
Смерть
21.04.1888 ст.
Берсенево, Усть-Алексеевская волость, Велико-Устюгский уезд
Василий умер 21 апреля 1888 года в возрасте одного года «от простуды»
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