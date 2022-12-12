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Вишняков Петр Григорьевич

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

22.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1879

Отец: не указан

Мать: Вишнякова Генриетта

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Вишняков Борис Петрович

Мать ребёнка: Вишнякова Александра Станиславовна

Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.

Дочь: Вишнякова Леонила Петровна

Мать ребёнка: Вишнякова Александра Станиславовна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишнякова Александра Станиславовна

Смерть
Неизвестно
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