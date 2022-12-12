Вишняков Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1879
Отец: не указан
Мать: Вишнякова Генриетта
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Вишнякова Александра Станиславовна
Ровно, Рівненська область
Рождение ребёнка
13.01.1911 ст.
Дочь: Вишнякова Леонила Петровна
Мать ребёнка: Вишнякова Александра Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно