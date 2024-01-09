(Горбушина) Акилина Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти09.05.1904
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Мирон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбушин Косма Нестерович
Отец ребёнка: Горбушин Нестор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбушин Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Горбушин Нестор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбушин Алексей Нестерович
Отец ребёнка: Горбушин Нестор Петрович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Горбушин Дмитрий Нестерович
Отец ребёнка: Горбушин Нестор Петрович
Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
09.05.1904