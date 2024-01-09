(Горбушина) Акилина Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горбушина) Акилина Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

09.05.1904

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбушин Косма Нестерович

Отец ребёнка: Горбушин Нестор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбушин Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Горбушин Нестор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбушин Алексей Нестерович

Отец ребёнка: Горбушин Нестор Петрович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Горбушин Дмитрий Нестерович

Отец ребёнка: Горбушин Нестор Петрович

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
09.05.1904

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