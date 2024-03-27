Федосов Прокопий
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Дата рождения26.02.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1838
Отец: Федосов Минай
Мать: Федосова Мария
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Бракосочетание
13.01.1857
Жена: Федосова Пелагея
Рождение ребёнка
14.02.1858
Сын: Федосов Павел
Мать ребёнка: Федосова Пелагея
Рождение ребёнка
09.11.1859
Сын: Федосов Федор
Мать ребёнка: Федосова Пелагея
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Севостьянова Агрипина
Мать ребёнка: Федосова Пелагея
Рождение ребёнка
17.08.1863
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Федосова Пелагея
Рождение ребёнка
20.11.1865
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Федосова Пелагея
Рождение ребёнка
17.01.1869
Сын: Федосов Афанасий
Мать ребёнка: Федосова Пелагея
Рождение ребёнка
01.04.1874
Сын: Федосов Никита
Мать ребёнка: Федосова Пелагея
Рождение ребёнка
19.02.1877
Сын: Федосов Тимофей Прокопьевич
Мать ребёнка: Федосова Пелагея
Рождение ребёнка
14.10.1881
Дочь: Быкова Прасковья
Мать ребёнка: Федосова Пелагея
Смерть
Неизвестно