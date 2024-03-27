Федосов Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосов Прокопий

Федосов Прокопий

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии

Дата рождения

26.02.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1838

Отец: Федосов Минай

Мать: Федосова Мария

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Бракосочетание
13.01.1857

Жена: Федосова Пелагея

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.02.1858

Сын: Федосов Павел

Мать ребёнка: Федосова Пелагея

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.11.1859

Сын: Федосов Федор

Мать ребёнка: Федосова Пелагея

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Севостьянова Агрипина

Мать ребёнка: Федосова Пелагея

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1863

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Федосова Пелагея

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.11.1865

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Федосова Пелагея

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1869

Сын: Федосов Афанасий

Мать ребёнка: Федосова Пелагея

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1874

Сын: Федосов Никита

Мать ребёнка: Федосова Пелагея

Рождение ребёнка
19.02.1877

Сын: Федосов Тимофей Прокопьевич

Мать ребёнка: Федосова Пелагея

Рождение ребёнка
14.10.1881

Дочь: Быкова Прасковья

Мать ребёнка: Федосова Пелагея

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close