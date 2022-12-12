Сухой Павел Осипович
Место рожденияГлубокое, Виленская губерния (ныне - Витебская область, Беларусь)
Дата рождения22.07.1895
Дата смерти15.09.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Глубокое, Виленская губерния (ныне - Витебская область, Беларусь)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Лунинец, Брестская область, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Гомель, Беларусь
Смерть
15.09.1975