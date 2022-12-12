Сухой Павел Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухой Павел Осипович

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Место рождения

Глубокое, Виленская губерния (ныне - Витебская область, Беларусь)

Дата рождения

22.07.1895

Дата смерти

15.09.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Глубокое, Виленская губерния (ныне - Витебская область, Беларусь)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
г. Лунинец, Брестская область, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Гомель, Беларусь
Смерть
15.09.1975
Москва, город федерального значения Москва
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