Каплунов (Kaplunov) Хаим (Khaim Mendelevich)
Место рождения
Дата рождения03.10.1897
Дата смерти16.01.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1897
Рождение ребёнка
18.11.1926
Дочь: Kaplounova Elena Хаимовна
Мать ребёнка: Kaplunova Бася
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kaplunova Бася
Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Куйбышевский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Куйбышевский р-н
Смерть
16.01.1944