Каплунов (Kaplunov) Хаим (Khaim Mendelevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаплунов (Kaplunov) Хаим (Khaim Mendelevich)

Каплунов (Kaplunov) Хаим (Khaim Mendelevich)

avatar

Место рождения

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.10.1897

Дата смерти

16.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1926

Дочь: Kaplounova Elena Хаимовна

Мать ребёнка: Kaplunova Бася

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kaplunova Бася

Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Куйбышевский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Куйбышевский р-н
Смерть
16.01.1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close