Литвиненко (Завируха) Мария Ануфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1912
Дата смерти21.12.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1933
Рождение ребёнка
01.09.1937
Рождение ребёнка
01.02.1949
Рождение ребёнка
05.12.1951
Сын: Литвиненко Юрий Александрович
Отец ребёнка: Литвиненко Александр Иванович
Смерть
21.12.1996