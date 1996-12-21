Литвиненко (Завируха) Мария Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко (Завируха) Мария Ануфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1912

Дата смерти

21.12.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвиненко Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвиненко Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвиненко Александр Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвиненко Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1951

Сын: Литвиненко Юрий Александрович

Отец ребёнка: Литвиненко Александр Иванович

Смерть
21.12.1996

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