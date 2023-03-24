Власов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: отец

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1960

Сын: Власов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Погребняк Галина Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погребняк Валентина Петровна

Мать ребёнка: Погребняк Галина Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погребняк Наталья Петровна

Мать ребёнка: Погребняк Галина Терентьевна

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