Буфиус Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Буфиус Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Буфиус) Полина Александровна

Мать ребёнка: Буфиус (Сафонова) Наталья Николаевна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Буфиус) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Буфиус (Сафонова) Наталья Николаевна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Буфиус) Ирина Александровна

Мать ребёнка: Буфиус (Сафонова) Наталья Николаевна

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буфиус (Сафонова) Наталья Николаевна

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