Скоробогатова (Кайкова) Алефтина Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатова (Кайкова) Алефтина Никоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1985

Дочь: Гоппе (Скоробогатова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область

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