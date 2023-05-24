Скоробогатова (Кайкова) Алефтина Никоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1985
Дочь: Гоппе (Скоробогатова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Томск, город Томск, Томская область