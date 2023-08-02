Фоменков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фоменкова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Фоменкова (Фоменков) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фоменкова (Фоменков) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фоменкова (Фоменков) Екатерина
Рождение ребёнка
1897
Сын: Фоменков Василий Иванович
Мать ребёнка: Фоменкова (Фоменков) Екатерина
Рождение ребёнка
14.06.1920
Мать ребёнка: Фоменкова (Фоменков) Екатерина
Смерть
Неизвестно