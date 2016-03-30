Лахнюк Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лахнюк Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.2016

Сын: Лахнюк Павел Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.2020

Сын: Лахнюк Тимофей Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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