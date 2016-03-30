Лахнюк Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.2016
Сын: Лахнюк Павел Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.01.2020
Сын: Лахнюк Тимофей Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности