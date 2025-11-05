Кувшинов Александр
мужской, родился Неизвестно
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Кувшинов Дмитрий
Мать ребёнка: Кувшинова Татьяна
www.analizfamilii.ru | https://www.analizfamilii.ru/Kuvshinov/proishozhdenie.html | https://www.analizfamilii.ru/Kuvshinov/proishozhdenie.html | Исследование истории возникновения фамилии Кувшинов открывает забытые страницы жизни и культуры наших предков и может поведать много любопытного о далеком прошлом. | Семейное имя Кувшинов образовано от личного прозвища и относится к распространенному типу русских фамилий. | У славян издревле существовала традиция давать человеку прозвище в дополнение к имени, полученному им при крещении. Дело в том, что церковных имен было сравнительно немного, и они часто повторялись. Поистине неисчерпаемый запас прозвищ позволял легко выделить человека в обществе. В качестве источников могли использоваться: указание на род занятий, на особенности характера или внешности человека, на местность, выходцем из которой был человек. В большинстве случаев прозвища, изначально присоединявшиеся к крестильным именам, полностью вытесняли имена не только в повседневной жизни, но и в официальных документах. | Семейное имя Кувшинов восходит к прозвищу предка Кувшин. Возможно, что Кувшином прозвали человека, делавшего глиняную посуду, то есть гончара. Таких мастеров на Руси могли называть Горшенями, Черепками, Жбанами и прочими именованиями глиняной домашней утвари. Это говорит о том, что профессия гончара на Руси всегда была очень распространенной. Кроме того, Кувшином могли называть торговца кувшинами или владельца посудной лавки. | В то же время, прозвания, данные по названию вещей или предметов, в старину часто играли роль имени-оберега от злых духов, покушавшихся на жизнь «драгоценного» ребенка. Родители, которые боялись за здоровье новорожденного чада, именовали его по названию предметов – Ухватом или Карцем, иначе «увидят злые духи, что родился такой желанный ребенок, тут же всякими способами захотят его сгубить». Нарекая младенца Кувшином, родители верили, что обманывают «злые силы», которые подумают, что «нет в доме никакого ребенка», просто еще один кувшин появился. | Прозвище и образованная от него фамилия упоминаются в исторических документах XVI–XVII веков: Иван Иванович Кувшин Заболоцкий, 1500 г.; Иван Дементьевич Кувшинов, 1634 г.; Балобон Кувшинов, дьяк вел. кн., 1521–1525гг. | Общепринятая модель русских родовых именований сложилась не сразу, однако уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось прибавлением к основе суффиксов -ов/ -ев и -ин, постепенно ставших типичными показателями русских семейных имен. По своему происхождению такие именования являлись притяжательными прилагательными. Основой их чаще всего служило имя либо прозвище отца. По этой модели на основе личного именования Кувшин была образована | фамилия Кувшинов | ы. | Когда и где именно возникла фамилия Кувшинов, в настоящее время невозможно установить без специальных генеалогических исследований, однако очевидно, что она должна быть отнесена к числу старейших русских родовых именований, свидетельствующих о многообразии путей появления русских фамилий. | Источники: Тупиков Н.М., Словарь древнерусских личных собственных имен Толковый словарь В. Даля, в 4-х т. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, в 4-х т. Веселовский С.Б. Ономастикон. Унбегаун Б.-О. Русские фамилии.
Сын: Кувшинов Владимир
Мать ребёнка: Кувшинова Татьяна