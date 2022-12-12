Крохина (Дьяканова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохина (Дьяканова) Елена Викторовна

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

18.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1972

Отец: Дьяканов Виктор Анатольевич

Мать: Дьяканова Галина Васильевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
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