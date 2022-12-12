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Крохина (Дьяканова) Елена Викторовна
Крохина (Дьяканова) Елена Викторовна
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Место рождения
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
Дата рождения
18.01.1972
Пол
Женский
Отец
Дьяканов Виктор Анатольевич
1948 г.р.
Мать
Дьяканова (Москвитина) Галина Васильевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1972
Отец:
Дьяканов Виктор Анатольевич
Мать:
Дьяканова Галина Васильевна
Череповец
, город Череповец, Вологодская область
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