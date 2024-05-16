Лейман (Козлов) Андрей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1955
Отец: Кренц Константин Егорович
Мать: Козлова Паша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейман Ольга
Рождение ребёнка
07.11.1978
Сын: Лейман Константин Андреевич
Мать ребёнка: Лейман Ольга
Рождение ребёнка
03.11.1980
Сын: Лейман Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Лейман Ольга