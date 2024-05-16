Лейман (Козлов) Андрей Константинович 18.09.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейман (Козлов) Андрей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1955

Отец: Кренц Константин Егорович

Мать: Козлова Паша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейман Ольга

Рождение ребёнка
07.11.1978

Сын: Лейман Константин Андреевич

Мать ребёнка: Лейман Ольга

Рождение ребёнка
03.11.1980

Сын: Лейман Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Лейман Ольга

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