Ахророва Сабохат
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1954
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1954
Отец: Замонов Рахмонберди
Мать: Наврузова Авзалмо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахророва ЛОЛА
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.08.1976
Сын: Ахророва Лола Мухаммадкуловна
Отец ребёнка: Ахроров Мухаммадкул
Рождение ребёнка
06.08.1978
Дочь: Ахророва Лола Мухаммадкуловна
Отец ребёнка: Ахроров Мухаммадкул
Рождение ребёнка
06.08.1978
Дочь: Ахророва ЛОЛА Мухаммадкуловна
Отец ребёнка: Ахроров Мухаммадкул
Рождение ребёнка
14.10.1980
Сын: Ахроров Фирдавс Мухаммадкулович
Отец ребёнка: Ахроров Мухаммадкул