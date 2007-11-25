Бовбель Илья Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1932
Дата смерти25.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бовбель Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1959
Дочь: Вайтусенок Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Бовбель Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1961
Дочь: Дыленя Зоя Ильинична
Мать ребёнка: Бовбель Ульяна Ивановна
Смерть
25.11.2007