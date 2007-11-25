Бовбель Илья Пантелеевич 02.08.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бовбель Илья Пантелеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1932

Дата смерти

25.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1932

Отец: Бовбель Пантелей Антонович

Мать: Бовбель (Дубовик) Пелагея Илларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бовбель Владимир Ильич

Мать ребёнка: Бовбель Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1959

Дочь: Вайтусенок Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Бовбель Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1961

Дочь: Дыленя Зоя Ильинична

Мать ребёнка: Бовбель Ульяна Ивановна

Смерть
25.11.2007

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