Гришина Александра Ефимовна
Место рождения
Дата рождения17.04.1907
Дата смерти20.03.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1928
Дочь: Родионова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Родионов Василий Федорович
Лысые Горы, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1992
Томск, город Томск, Томская область