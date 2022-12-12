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Гришина Александра Ефимовна

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Место рождения

Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.04.1907

Дата смерти

20.03.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Ельня, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1928

Дочь: Родионова Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Родионов Василий Федорович

Лысые Горы, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Василий Федорович

Смерть
20.03.1992
Томск, город Томск, Томская область
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