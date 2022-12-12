Дорогань (Сидоренко) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогань (Сидоренко) Мария Андреевна

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Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

09.02.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

1879 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1914

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бусел Наталья Кузьминична

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорогань Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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