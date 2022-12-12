Дорогань (Сидоренко) Мария Андреевна
Место рождения
Дата рождения09.02.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1914
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорогань Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно