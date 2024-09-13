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Калинкин Антон Васильевич

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Место рождения

Вичуга

Дата рождения

12.02.1904

Дата смерти

05.08.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1904

Отец: Калинкин Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинкина (Обухова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.09.1931

Дочь: Лебедева (Калинкина) Людмила Антоновна

Мать ребёнка: Калинкина (Обухова) Анна Алексеевна

Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.08.1946
скончался от ран в госпитале

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