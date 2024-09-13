Калинкин Антон Васильевич
Место рожденияВичуга
Дата рождения12.02.1904
Дата смерти05.08.1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1904
Отец: Калинкин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1931
Дочь: Лебедева (Калинкина) Людмила Антоновна
Мать ребёнка: Калинкина (Обухова) Анна Алексеевна
Лаишево, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.08.1946
скончался от ран в госпитале