Трифонов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1895
Дочь: Трифонова Акулина Алексеевна
Мать ребёнка: Трифонова Анастасия
Рождение ребёнка
10.07.1903
Сын: Трифонов Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Трифонова Анастасия
Смерть
Неизвестно