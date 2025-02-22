Трифонов Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Алексей

Трифонов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1895

Дочь: Трифонова Акулина Алексеевна

Мать ребёнка: Трифонова Анастасия

Бахаревка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.07.1903

Сын: Трифонов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Трифонова Анастасия

Бахаревка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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