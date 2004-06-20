Фомина (Гробова) Анастасия Устиновна
Место рождения
Дата рождения12.01.1918
Дата смерти20.06.2004
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1918
Отец: Гробов Устин Иванович
Мать: Гробова Васса Феодоровна
по метрикам рождение 28.12.1918г.
Рождение ребёнка
23.12.1948
Дочь: Ваулина Светлана Дмитриевна
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1951
Дочь: Фёдорова Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Иванович
Ченышевск был санция им. Каганович
Смерть
20.06.2004