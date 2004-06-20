Фомина (Гробова) Анастасия Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Гробова) Анастасия Устиновна

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Место рождения

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

12.01.1918

Дата смерти

20.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1918

Отец: Гробов Устин Иванович

Мать: Гробова Васса Феодоровна

Шивки, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
по метрикам рождение 28.12.1918г.
Рождение ребёнка
23.12.1948

Дочь: Ваулина Светлана Дмитриевна

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Иванович

Чернышевск, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.10.1951

Дочь: Фёдорова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий Иванович

Чернышевск, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
Ченышевск был санция им. Каганович
Смерть
20.06.2004
Чернышевск, Чернышевский муниципальный район, Забайкальский край
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