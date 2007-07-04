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Зайцев Владимир Александрович

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Место рождения

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.

Дата рождения

13.04.1952

Дата смерти

04.07.2007

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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1982 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1952

Отец: Зайцев Александр Михайлович

Мать: Зайцева Александра Васильевна

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Бракосочетание
17.08.1974

Жена: скрыто настройками приватности

г. Богородск
Рождение ребёнка
26.06.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Н. Новгород
Рождение ребёнка
24.04.1982

Дочь: Илона Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Н. Новгород
Рождение ребёнка
10.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Богородск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
04.07.2007
г. Богородск, Нижегородская обл.
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