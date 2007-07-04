Зайцев Владимир Александрович
Место рожденияд. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Дата рождения13.04.1952
Дата смерти04.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1952
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская обл.
Бракосочетание
17.08.1974
Жена: скрыто настройками приватности
г. Богородск
Рождение ребёнка
26.06.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Н. Новгород
Рождение ребёнка
24.04.1982
Дочь: Илона Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Н. Новгород
Рождение ребёнка
10.04.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Богородск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
04.07.2007
г. Богородск, Нижегородская обл.