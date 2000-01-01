Осинкин Киприан Кондратьевич
Место рождения(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)
Дата рождения01.10.1842
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1842
Отец: не указан
Мать: не указана
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)
Рождение ребёнка
29.01.1865
Сын: Осинкин Фёдор Киприанович
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.09.1866
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.02.1868
Дочь: Дарья Киприановна
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
17.09.1869
Дочь: Мокрушина Любовь Киприановна
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
02.11.1872
Сын: Осинкин Павел Киприанович
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
09.12.1874
Дочь: Анна Киприановна
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
21.10.1877
Дочь: Параскева Киприановна
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
21.05.1879
Дочь: Киселёва Елена Киприановна
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.10.1887
Дочь: Афанасия Киприановна
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1897