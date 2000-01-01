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Осинкин Киприан Кондратьевич

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Место рождения

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)

Дата рождения

01.10.1842

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1842

Отец: не указан

Мать: не указана

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)
Рождение ребёнка
29.01.1865

Сын: Осинкин Фёдор Киприанович

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.09.1866

Сын: Осинкин Иван Киприанович

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
22.02.1868

Дочь: Дарья Киприановна

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
17.09.1869

Дочь: Мокрушина Любовь Киприановна

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
02.11.1872

Сын: Осинкин Павел Киприанович

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
09.12.1874

Дочь: Анна Киприановна

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
21.10.1877

Дочь: Параскева Киприановна

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
21.05.1879

Дочь: Киселёва Елена Киприановна

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.10.1887

Дочь: Афанасия Киприановна

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Яковлевна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1897
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