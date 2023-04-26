Федор (Федот) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор (Федот) Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1735 и 1741

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Отец

Между 1709 и 1715 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1735 и 1741

Отец: Петр Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Аксинья Федорова

Мать ребёнка: Прасковья Абрамова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Тимофей Федоров

Мать ребёнка: Прасковья Абрамова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кудрявцев Павел Федоров

Мать ребёнка: Прасковья Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Абрамова

Смерть
1809
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