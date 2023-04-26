Федор (Федот) Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1735 и 1741
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1735 и 1741
Отец: Петр Петров
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Аксинья Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Абрамова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Тимофей Федоров
Мать ребёнка: Прасковья Абрамова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Прасковья Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Абрамова
Смерть
1809