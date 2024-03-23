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Симонов Прохор Петрович

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.07.1848

Дата смерти

15.06.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1848

Отец: не указан

Мать: Симонова Дарья Михайловна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Прохор незаконнорожденный ребёнок. Отчество получил от своего крёстного отца Витушкина Петра Дмитриевича.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симонова Мария Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонов Василий Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова (Сергеева) Матрона Давыдовна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Симонов Яков Прохорович

Мать ребёнка: Симонова (Сергеева) Матрона Давыдовна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.06.1895
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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