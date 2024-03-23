Симонов Прохор Петрович
Место рождения
Дата рождения28.07.1848
Дата смерти15.06.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1848
Отец: не указан
Прохор незаконнорожденный ребёнок. Отчество получил от своего крёстного отца Витушкина Петра Дмитриевича.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симонова Мария Прохоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонов Василий Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Симонова (Сергеева) Матрона Давыдовна
Смерть
15.06.1895