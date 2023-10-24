Силантий Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Астафьев Леонтий Ильич
Рождение ребёнка
1698
Сын: Михаил Силантьевич
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Мария Силантьевна
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Акилина Силантьевна
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Пелагея Силантьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Трофимовна
Смерть
Неизвестно