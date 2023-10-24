Силантий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантий Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Астафьев Леонтий Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Михаил Силантьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Мария Силантьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Акилина Силантьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Пелагея Силантьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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