Костромина Агафья Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1844
Сын: Костромин Ефимий Дмитриевич
Отец ребёнка: Костромин Дмитрий Фёдоров
Рождение ребёнка
07.01.1849
Сын: Костромин Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Костромин Дмитрий Фёдоров
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Костромина Василиса Дмитриева
Отец ребёнка: Костромин Дмитрий Фёдоров
Смерть
Неизвестно