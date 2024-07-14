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Костромина Агафья Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Дмитрий Фёдоров

Рождение ребёнка
07.10.1844

Сын: Костромин Ефимий Дмитриевич

Отец ребёнка: Костромин Дмитрий Фёдоров

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.01.1849

Сын: Костромин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Костромин Дмитрий Фёдоров

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Костромина Василиса Дмитриева

Отец ребёнка: Костромин Дмитрий Фёдоров

Смерть
Неизвестно

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