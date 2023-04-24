Ristimets Liisa (Елисавета)
Место рождения
Дата рождения08.09.1880 ст.
Дата смерти08.12.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: Ristimets Anna (Анна)
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1902 ст.
Дочь: Ristimets Ann (Анна)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.11.1907 ст.
Сын: Ristimets Martin (Мартин)
Отец ребёнка: не указан
по новому стилю 17.11.1907
Рождение ребёнка
07.06.1912 ст.
Дочь: Ristimets Maria (Мария)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.05.1915 ст.
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.12.1952
Похороны
14.12.1952