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Ristimets Liisa (Елисавета)

Место рождения

Йыыпре, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

08.09.1880 ст.

Дата смерти

08.12.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1860 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: Ristimets Anna (Анна)

Йыыпре, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1902 ст.

Дочь: Ristimets Ann (Анна)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.11.1907 ст.

Сын: Ristimets Martin (Мартин)

Отец ребёнка: не указан

Йыыпре, Pärnu linn, Pärnu maakond
по новому стилю 17.11.1907
Рождение ребёнка
07.06.1912 ст.

Дочь: Ristimets Maria (Мария)

Отец ребёнка: не указан

Йыыпре, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
28.05.1915 ст.

Сын: Ristimets Juri (Георгий)

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.12.1952
Похороны
14.12.1952

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