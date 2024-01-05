Попова (Чабоцкая) Любовь Ипполитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1923
Отец: Чабоцкий Иполит
Рождение ребёнка
15.06.1948
Дочь: Андрющенкова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно