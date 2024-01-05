Попова (Чабоцкая) Любовь Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Чабоцкая) Любовь Ипполитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1923

Отец: Чабоцкий Иполит

Мать: Алексеева Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
15.06.1948

Дочь: Андрющенкова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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