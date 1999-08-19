Любченко Иван Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любченко Иван Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1912

Дата смерти

03.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1939

Сын: Любченко Ростислав Иванович

Мать ребёнка: Любченко Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
24.07.1941

Дочь: Майстренко Алла Ивановна

Мать ребёнка: Любченко Мария Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любченко Мария Тихоновна

Смерть
03.08.1982
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