Любченко Иван Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1912
Дата смерти03.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1939
Сын: Любченко Ростислав Иванович
Мать ребёнка: Любченко Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
24.07.1941
Дочь: Майстренко Алла Ивановна
Мать ребёнка: Любченко Мария Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любченко Мария Тихоновна
Смерть
03.08.1982