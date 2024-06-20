Беликов Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беликова Елизавета Игоревна
Мать ребёнка: Беликова (Ахметшина) Жанна Раифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беликова (Ахметшина) Жанна Раифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беликов Александр Игоревич
Мать ребёнка: Беликова (Ахметшина) Жанна Раифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беликова (Ахметшина) Жанна Раифовна
Бракосочетание
Неизвестно