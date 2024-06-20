Беликов Игорь Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Беликов Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беликова Елизавета Игоревна

Мать ребёнка: Беликова (Ахметшина) Жанна Раифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беликов Евгений Игоревич

Мать ребёнка: Беликова (Ахметшина) Жанна Раифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беликов Александр Игоревич

Мать ребёнка: Беликова (Ахметшина) Жанна Раифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беликов Виталий Игоревич

Мать ребёнка: Беликова (Ахметшина) Жанна Раифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беликова (Ахметшина) Жанна Раифовна

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