Шудегов Аврам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегов Аврам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.1801

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Шудегова Евдокия

Рождение ребёнка
01.01.1806

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Шудегова Евдокия

Рождение ребёнка
08.08.1808

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Шудегова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шудегова Евдокия

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