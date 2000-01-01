Шудегов Аврам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1801
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Шудегова Евдокия
Рождение ребёнка
01.01.1806
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Шудегова Евдокия
Рождение ребёнка
08.08.1808
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Шудегова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шудегова Евдокия