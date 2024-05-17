Горелов Матвей Никанорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Горелов Матвей Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горелов Никанор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Матвеевна

Мать ребёнка: Горелова Ирина Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Горелова Ирина Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Горелова Ирина Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Горелова Ирина Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Горелова Ирина Прокофьевна

Рождение ребёнка
10.08.1907

Дочь: Федотова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Горелова Ирина Прокофьевна

Смерть
Неизвестно

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