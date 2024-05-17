Горелов Матвей Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горелов Никанор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Матвеевна
Мать ребёнка: Горелова Ирина Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Матвеевич
Мать ребёнка: Горелова Ирина Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Горелова Ирина Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Горелова Ирина Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Горелова Ирина Прокофьевна
Рождение ребёнка
10.08.1907
Дочь: Федотова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Горелова Ирина Прокофьевна
Смерть
Неизвестно