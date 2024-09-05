Толстая (Беляева) Пелагея Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Беляева) Пелагея Митрофанова

Место рождения

Черновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

08.10.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Тимофей Ксенофонтов

Рождение ребёнка
12.05.1850 ст.

Сын: Толстой Сидор Тимофеев

Отец ребёнка: Толстой Тимофей Ксенофонтов

Рождение ребёнка
20.06.1852 ст.

Сын: Толстой Прохор Тимофеев

Отец ребёнка: Толстой Тимофей Ксенофонтов

Рождение ребёнка
25.01.1855

Дочь: Неретина (Толстая) Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Толстой Тимофей Ксенофонтов

Рождение ребёнка
21.05.1857 ст.

Дочь: Толстая Елена Тимофеева

Отец ребёнка: Толстой Тимофей Ксенофонтов

Смерть
Неизвестно

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