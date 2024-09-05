Толстая (Беляева) Пелагея Митрофанова
Место рожденияЧерновка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Дата рождения08.10.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1850 ст.
Отец ребёнка: Толстой Тимофей Ксенофонтов
Рождение ребёнка
20.06.1852 ст.
Отец ребёнка: Толстой Тимофей Ксенофонтов
Рождение ребёнка
25.01.1855
Дочь: Неретина (Толстая) Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Толстой Тимофей Ксенофонтов
Рождение ребёнка
21.05.1857 ст.
Дочь: Толстая Елена Тимофеева
Отец ребёнка: Толстой Тимофей Ксенофонтов
Смерть
Неизвестно