Никуличев Леонид Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1917
Рождение ребёнка
15.08.1949
Дочь: Осипова Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1949
Дочь: Никуличева Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Евгения
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно