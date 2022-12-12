Никуличев Леонид Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никуличев Леонид Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1917

Отец: Никуличев Василий Иванович

Мать: Никуличева Парасковия Федоровна

Рождение ребёнка
15.08.1949

Дочь: Осипова Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1949

Дочь: Никуличева Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Евгения

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никуличева Тамара Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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