Анна Иванова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Михайлов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Андрей Тимофеев (Ич)

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов (Ич)

Рождение ребёнка
1858

Сын: Иван Тимофеев (Ич)

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов (Ич)

Смерть
Неизвестно

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