Каунова Татьяна Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каунов Виталий Викторович
Рождение ребёнка
01.09.1979
Дочь: Каунова Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Каунов Виталий Викторович
Рождение ребёнка
20.02.1984
Дочь: Шульгина Людмила Витальевна
Отец ребёнка: Каунов Виталий Викторович