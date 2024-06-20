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Каунова Татьяна Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1958

Отец: Жуков Валентин Яковлевич

Мать: Жукова Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каунов Виталий Викторович

Рождение ребёнка
01.09.1979

Дочь: Каунова Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Каунов Виталий Викторович

Рождение ребёнка
20.02.1984

Дочь: Шульгина Людмила Витальевна

Отец ребёнка: Каунов Виталий Викторович

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