Востриков Наум Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Востриков Емельян Наумович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Вострикова) Февронья Наумовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Востриков Василий Наумович
Мать ребёнка: не указана