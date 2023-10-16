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Востриков Наум Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Востриков Емельян Наумович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Вострикова) Февронья Наумовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Востриков Федор Наумович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Востриков Василий Наумович

Мать ребёнка: не указана

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