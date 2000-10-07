Шарафутдинова (Султанова) Зиннятбану Нуриевна
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти07.10.2000
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Хакимов Нурмухамед Сорокчашка
Мать: Разия Кабировна
Рождение ребёнка
08.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафутдинов Нурулла Кадырович
Рождение ребёнка
11.03.1950
Дочь: Фирдаус
Отец ребёнка: Шарафутдинов Нурулла Кадырович
Рождение ребёнка
11.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафутдинов Нурулла Кадырович
г.БУИНСК
Рождение ребёнка
1955
Сын: Шарафутдинов Рустам
Отец ребёнка: Шарафутдинов Нурулла Кадырович
Смерть
07.10.2000