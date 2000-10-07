Шарафутдинова (Султанова) Зиннятбану Нуриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинова (Султанова) Зиннятбану Нуриевна

Место рождения

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1923

Дата смерти

07.10.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Хакимов Нурмухамед Сорокчашка

Мать: Разия Кабировна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Нурулла Кадырович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1950

Дочь: Фирдаус

Отец ребёнка: Шарафутдинов Нурулла Кадырович

Рождение ребёнка
11.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарафутдинов Нурулла Кадырович

г.БУИНСК
Рождение ребёнка
1955

Сын: Шарафутдинов Рустам

Отец ребёнка: Шарафутдинов Нурулла Кадырович

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.10.2000
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