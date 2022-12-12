Прилипко Дмитрий Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1900 ст.
Дочь: Прилипко Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Прилипко Домника Кондратьевна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Керчь, Керчь, Республика Крым
Мещанин города Керчь Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно