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Касцов Игнат Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1875

Жена: Касцова Анна Михайловна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.06.1876

Дочь: Касцова Акелина Игнатиевна

Мать ребёнка: Касцова Анна Михайловна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Тюрин Илья Михайлович и девица Тюрина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.1878

Сын: Касцова Иван Игнатиев

Мать ребёнка: Касцова Анна Михайловна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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