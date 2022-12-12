Касцов Игнат Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1875
Жена: Касцова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
02.06.1876
Дочь: Касцова Акелина Игнатиевна
Мать ребёнка: Касцова Анна Михайловна
Восприемники:Тюрин Илья Михайлович и девица Тюрина Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.1878
Мать ребёнка: Касцова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно