Шпилева (Никулина) Ксения Васильевна
Место рожденияМармыжи, Льговского уезда, Курской губернии
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1892
Муж: Шпилев Василий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Шпилева) Анна
Отец ребёнка: Шпилев Василий
Рождение ребёнка
14.07.1895
Дочь: (Шпилева) Анна
Отец ребёнка: Шпилев Василий
Рождение ребёнка
01.07.1896
Дочь: (Шпилева) Анастасия
Отец ребёнка: Шпилев Василий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Шпилева) Александра
Отец ребёнка: Шпилев Василий
Рождение ребёнка
07.05.1911
Дочь: (Шпилева) Елена
Отец ребёнка: Шпилев Василий
Смерть
Неизвестно