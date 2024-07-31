Шпилева (Никулина) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева (Никулина) Ксения Васильевна

Место рождения

Мармыжи, Льговского уезда, Курской губернии

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1892

Муж: Шпилев Василий

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Шпилева) Анна

Отец ребёнка: Шпилев Василий

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.07.1895

Дочь: (Шпилева) Анна

Отец ребёнка: Шпилев Василий

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.07.1896

Дочь: (Шпилева) Анастасия

Отец ребёнка: Шпилев Василий

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Шпилева) Александра

Отец ребёнка: Шпилев Василий

Рождение ребёнка
07.05.1911

Дочь: (Шпилева) Елена

Отец ребёнка: Шпилев Василий

Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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