Клокова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клокова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1961

Дочь: Задорожная Елена Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.08.1964

Дочь: Бутенко (Клокова) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Клоков Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
04.07.1972

Дочь: Шевякова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Клоков Анатолий Григорьевич

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