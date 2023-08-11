Клокова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1961
Дочь: Задорожная Елена Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.08.1964
Дочь: Бутенко (Клокова) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Клоков Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.07.1972
Дочь: Шевякова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Клоков Анатолий Григорьевич