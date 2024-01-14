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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1784
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван
Около 1755 г.р.
Мать
Не указана
Муж
Григорий
Около 1782 г.р.
Дети
Платон
Около 1814 г.р.
Михаил
Около 1821 г.р.
Добавил:
МБ
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Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец:
Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын:
Платон
Отец ребёнка:
Григорий
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын:
Михаил
Отец ребёнка:
Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Григорий
Смерть
Неизвестно
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