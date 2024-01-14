Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Около 1814 г.р.
Около 1821 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Платон

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Смерть
Неизвестно
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