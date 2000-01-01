Таначёва (Таначёва) Вторая жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1826
Отец ребёнка: Таначёв Яков Кириллович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830
Отец ребёнка: Таначёв Яков Кириллович
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно