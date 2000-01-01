Таначёва (Таначёва) Вторая жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таначёва (Таначёва) Вторая жена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1825 и 1826

Сын: Таначёв Трофим Яковлевич

Отец ребёнка: Таначёв Яков Кириллович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830

Сын: Таначёв Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Таначёв Яков Кириллович

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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