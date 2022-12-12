Иришичев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИришичев Алексей Иванович

Иришичев Алексей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иришичев Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1974

Сын: Иришичев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Большаково, Славский, Калининградская область
Рождение ребёнка
02.12.1986

Сын: Васильев Павел Владимирович

Мать ребёнка: Васильева Светлана Вячеславовна

Большаково, Славский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Светлана Вячеславовна

Смерть
2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close