Иришичев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иришичев Иван Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1974
Сын: Иришичев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1986
Сын: Васильев Павел Владимирович
Мать ребёнка: Васильева Светлана Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012