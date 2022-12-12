Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Степан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Гнездово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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