Синенков Вячеслав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панчук-Синенкова Надежда Владимировна
Рождение ребёнка
23.07.2013
Дочь: Синенкова Маргарита Вячеславовна
Мать ребёнка: Панчук-Синенкова Надежда Владимировна