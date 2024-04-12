Лукина Александра Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Лукин Василий Федосеевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Лукин Василий Федосеевич
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Лукин Василий Федосеевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Лукин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Лукин Василий Федосеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Лукин Василий Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно