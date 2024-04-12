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Лукина Александра Васильевна

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Место рождения

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лукин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Федосеевич

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лукин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Федосеевич

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Лукин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Федосеевич

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Лукин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Лукин Василий Федосеевич

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Лукин Василий Федосеевич

Правые Ламки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Василий Федосеевич

Смерть
Неизвестно
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